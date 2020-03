Canelli, Coronavirus: chiusa al pubblico la Biblioteca Monticone

Si segnala che fino al 15 marzo 2020 la biblioteca Civica G. Monticone, di Canelli, rimane chiusa al pubblico, pertanto sono sospese anche tutte le iniziative programmate, in particolare la testimonianza di viaggio: “4×4 Africa Australe Est” prevista per giovedì 12, le letture ad alta voce per i bambini del sabato mattina, le visite in biblioteca per le scuole dell’Infanzia e l’incontro di domenica 15 marzo: “Viaggio intorno all’albero”.