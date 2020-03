Bufala su whatsapp, ma la Compagnia Carabinieri di Villanova d’Asti è operativa

In queste ultime ore si sta diffondendo sulle varie chat di whatsapp la falsa notizia della chiusura della Compagnia Carabinieri di Villanova d’Asti.

Per rassicurare tutti i cittadini, il Comando Provinciale Carabinieri di Asti ha comunicato che la Compagnia di Villanova non è assolutamente chiusa e prosegue la normale attività, confermando che un carabiniere in servizio a Villanova è risultato positivo al Covid-19 e che è stato ricoverato in Ospedale, di conseguenza sono state seguite tutte le procedure previste con l’isolamento domiciliare di un’altro militare, che però sta bene, non ha sintomi e continua a svolgere la propria attività da casa.

All’Ospedale di Asti è ricoverato anche un secondo carabiniere, in servizio ad Asti, risultato positivo al test; le sue condizioni sono buone. Anche in questo caso sono state seguite tutte le procedure previste dal protocollo, ma non è stato necessario mettere in isolamento nessun altro militare.

Il Comando Provinciale Carabinieri di Asti, delle tre Compagnie e delle stazioni sul territorio continuano senza problemi la loro attività ordinarie, i controlli sugli spostamenti e sono a disposizione dei cittadini per qualsiasi necessità.