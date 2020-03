Bertaina, Cisl FP Piemonte: “Emergenza coronavirus, ma che cosa aspettiamo ad aprire l’ospedale di Verduno”

Riceviamo e pubblichiamo la dichiarazione di Alessandro Bertaina, segretario regionale della Cisl Fp Piemonte con delega alla sanità.

“Le notizie di queste ultime ore sono allarmanti. Sono costantemente in contatto con gli ospedali della regione che stanno fronteggiando con medici ed infermieri la pandemia da coronavirus. Loro, in tanti casi sono degli eroi. In queste ore nelle quali tanti medici ed infermieri si stanno infettando, la Cisl Fp Piemonte chiede che venga con assoluta urgenza messo a disposizione l’ospedale di Verduno. Doveva essere aperto ad aprile giusto? Mancano quindici giorni alla fatidica data e stiamo soffocando attaccati da un virus che non abbiamo ancora rallentato. Cosa aspettiamo ad aprire una struttura nuova ed ormai pronta ad essere operativa?

Cari politici, di ogni colore e schieramento, non è più il tempo degli annunci: Verduno deve essere aperto subito prima che tutti i reparti di tutti gli ospedali della regione siano infettati, mettendo a rischio la salute di ricoverati e personale sanitario. La Lombardia pensa di realizzare una struttura ad hoc per sostenere l’emergenza. Noi ce l’abbiamo già. Qualcuno lo faccia sapere anche agli amici lombardi che nel caso potremmo anche dar loro una mano. Intanto, non si perda altro tempo e si apra Verduno. Subito. “

Foto fonte https://www.fondazioneospedalealbabra.it/