Basta panico da Whatsapp: interrompiamo la catena di contagio delle bufale!

Dopo l’Assessore Regionale Marnati, arriva anche il monito dell’ASL 19 di Asti, che in una nota diramata ai giornali chiede la massima collaborazione rispetto alla diffusione di notizie circa i contagi, con particolare riferimento a casi recenti che si sono diffusi sui canali social e che hanno come primo effetto quello di creare ansia nella popolazione, sovraccaricare le linee telefoniche aziendali dedicate e, pertanto, mettere in maggiore difficoltà la sanità pubblica.

Ribadiamo a tutti, in questo momento così delicato, di informarsi su testate, come la nostra, che prima di pubblicare ogni tipo di informazione verifica attraverso canali ufficiali la loro veridicità. Ricordiamo inoltre che diffondere messaggi su Whatsapp e sui social che possono scatenare il panico è pari a mettere in atto comportamenti incoscienti come quelli che possono diffondere il contagio stesso.

A tal proposito inoltre, è bene ribadire come il Servizio di igiene sanità pubblica (Sisp) segue tutti i casi di pazienti positivi al tampone (ricoverati e non), attivando una procedura che prevede la ricostruzione delle relazioni sociali e professionali avuti da questi pazienti ed il conseguente contatto con le persone che a causa di tali relazioni potrebbero essere a rischio.