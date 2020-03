Oggi,martedì 31 marzo 2020, alle 12 in tutti i comuni della Provincia di Asti sono state ricordate le vittime da Covid_19, iniziativa che ha dato seguito all’azione promossa dal Presidente della Provincia di Bergamo, condivisa da Upi e sostenuta da Anci e rilanciata dal Presidente della provincia Paolo Lanfranco invitando a partecipare i Sindaci astigiani.

Tutti i Municipi hanno esposto la bandiera a mezz’asta e, alle 12, il Sindaco con la fascia tricolore ha osservato un minuto di silenzio davanti al Comune o al Monumento dei Caduti a nome di tutta la cittadinanza, chiamata a fare lo stesso nella propria abitazione.E’ stato un momento di profonda unione e dolore, espressione di lutto di tutto il territorio verso le famiglie i cui cari sono stati vittime del Coronavirus.

Nel corso del Consiglio Provinciale di questa mattina, il Presidente della Provincia di Asti Paolo Lanfranco, in videoconferenza con i Consiglieri Provinciali, ha sospeso i lavori alle ore 12 per osservare il minuto di silenzio a ricordo delle vittime da Covid-19, dando seguito all’azione promossa dal Presidente della Provincia di Bergamo, condivisa da Upi e sostenuta da Anci.

Su tutte le sedi istituzionali, le bandiere issate a mezz’asta in segno di lutto.

“La sede istituzionale del Salone Consiliare della Provincia, dove la comunità astigiana ha sempre celebrato i suoi momenti più significativi – dichiara il presidente Paolo Lanfranco – oggi è vuota; tutti aspettiamo con trepidazione che presto possa tornare ad essere il luogo dell’incontro, del confronto e della condivisione. Il pensiero degli Amministratori locali va alle vittime di questa epidemia e alle famiglie funestate dal dolore di non avere potuto neppure accompagnare i propri cari nel loro ultimo percorso. Un commosso ricordo lo dedichiamo a chi è caduto nel proprio servizio alla collettività: rappresentanti delle Forze dell’Ordine, personale sanitario e alcuni Sindaci nostri colleghi. Sostando in silenzio davanti ai Municipi e ai Monumenti ai Caduti esprimiamo il cordoglio di tutta la Comunità, colpita dalle conseguenze del contagio ma anche dall’impossibilità di prendere parte alle esequie pubbliche, che nei nostri paesi sono insostituibili momenti di riconoscenza per i percorsi di vita ed i meriti umani, professionali e civili dei concittadini defunti”.

Provincia di Asti

Moasca



Agliano



San Damiano d’Asti



Nizza Monferrato



Costigliole d’Asti

Incisa Scapaccino

Canelli



Moncalvo

Montiglio

Fontanile

Castelnuovo Belbo

Tonco

Belveglio

Revigliasco



Isola d’Asti



Asti

Calamandrana

Baldichieri

Berzano San Pietro