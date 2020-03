Aumentano le aziende agricole che propongono la spesa a domicilio

Aumentano le aziende agricole che propongono la consegna della spesa al domicilio dei consumatori, grazie alla rete Coldiretti Campagna Amica. In provincia di Asti si sono aggiunti altri tre produttori, portando l’elenco a 16 aziende agricole, un numero considerevole per un territorio piuttosto ristretto come l’Astigiano.

Si tratta dell’Azienda Agricola Fecchio Paolo di Aramengo, Cascina Barosca Società Agricola di Castelnuovo D. B. e dell’Agrimacelleria Azienda Agricola Negro Francesco di Calamandrana. Diventano così 16, con un’offerta veramente completa e a chilometri zero: dalla carne ai salumi, dagli ortaggi alla frutta, dai formaggi alla pasta, dal pane al miele, dal vino alle confetture, dalle uova alle nocciole fino allo zafferano.

“Possiamo coprire così in modo capillare – spiega il direttore di Coldiretti Asti, Diego Furia – tutta la nostra provincia. E’ una reazione veramente esemplare da parte delle nostre aziende, difronte all’emergenza Coronavirus che sta profondamente cambiando le abitudini di acquisto. La nostra rete consente alle famiglie, senza muoversi da casa, di ordinare e ricevere prodotti freschi, genuini e a chilometro zero”.

“Anche tutti i consumatori – sottolinea il presidente di Coldiretti Asti, Marco Reggio – stanno reagendo alla grande ai nostri appelli #MangiaItaliano, prenotando e pretendendo sempre più cibo italiano, premiando così il lavoro delle nostre aziende agricole. Un fenomeno che si sta affermando anche nei supermercati dove finalmente si stanno privilegiando gli approvvigionamenti dei prodotti del nostro territorio, utile anche per fermare le speculazioni in atto sulla domanda di prodotti agricoli e alimentari.

Ricordiamo a tutti – puntualizza Reggio – che nonostante tutto la natura non si ferma e il lavoro dei nostri imprenditori continua a fornire tutte le grandi eccellenze di cui siamo conosciuti nel mondo”.

La rete Coldiretti Campagna Amica è attiva in tutta Italia, sul sito internet di Coldiretti Asti, https://asti.coldiretti.it, è possibile trovare le istruzioni fornite dalle aziende agricole che propongono la spesa a domicilio.

Questo l’elenco completo dei produttori agricoli Coldiretti Asti Campagna Amica che offrono già il servizio di consegna a domicilio della spesa. L’elenco sarà via via aggiornato sul sito web https://asti.coldiretti.it.