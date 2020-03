Attivo il servizio di consegna a domicilio per i negozi della Cooperativa della Rava e della Fava

Da oggi, martedì 31 marzo, è attivo il servizio spesa a domicilio a cura della Cooperativa della Rava e della Fava per i due punti vendita di piazza Porta Torino e via Cavour.

Il servizio funzionerà sia per Asti città che per la provincia.

Spesa a domicilio 2020

Dal 1° al 15 aprile presso il Naturasì di piazza Porta Torino in Asti si andrà a conoscere la storica linea Epid dello storico partner della cooperativa Specchiasol azienda erboristica attiva da 45 anni: i loro laboratori hanno messo a punto da anni una serie di preparati a base di Propoli – prodotto dell’alveare conosciuto fin dall’antichità – attraverso un’ attenta lavorazione di decerazione che lo rendono estremamente efficace. Si presenta In diversi formati con l’integrazione di piante medicinali quali l’echinacea, l’astragalo e l’acerola con la funzione di rafforzare le difese del nostro sistema immunitario. Per approfondire https://www.specchiasol.it/sites/default/files/file/news/natura_scienza_3-2020_web.pdf.

Speciale Salute Propoli 04-2020

Sempre nella prima quindicina di aprile ma in Bottega Rava e Fava di via Cavour 83 in Asti si andrà a conoscere due importanti prodotti igienizzanti realizzati nei laboratori di Linfavita azienda erboristica con 40 anni di età: un gel a base alcool etilico (concentrazione al 70%) con glicerina vegetale e rinforzo a base di aloe ed un detergente mani a base di due potenti oli essenziali, il tea tree ed il neem dal potere antibatterico ed antivirale.

Speciale Salute Igienizzante 04-20