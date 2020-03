Asti, una raccolta fondi per acquistare un sanificatore per la Croce Verde

Gli Amis d’la pera vogliono sensibilizzare la comunità sulla necessità di aiutare la Croce Verde di Asti

La Croce Verde di Asti intensamente impegnata in questi giorni con le altre Pubbliche Assistenze, per aiutare a contrastare il fenomeno del Corona Virus è in sofferenza.

La Presidente Domenica Demetrio ha confermato l’estrema necessità di fondi per far fronte alle necessità straordinarie di questo momento particolare, l’impennata delle richieste di servizi da parte della cittadinanza di Asti e provincia ha provocato un esaurimento delle scorte di mascherine, guanti, disinfettanti e materiale di prima necessità come il macchinario usato per sanificare le ambulanze che riduce da 5 ore a 1/2 ora il lavoro.

Si tratta di materiale di normale utilizzo per i militi e per gli assistiti che purtroppo la Croce Verde di Asti non è in grado di acquistare in grande quantità, visti anche gli ingenti costi.

Gli Amis d’la Pera, associazione che da sempre è vicina alle esigenze più importanti dei cittadini e dell’astigianità tutta, ha deciso di lanciare una raccolta fondi per sostenere la Croce Verde al fine di poter far fronte a questa impellente necessità nel più breve tempo possibile. Tra i promotori dell’iniziativa anche il gruppo che faceva parte dell’associazione (ora chiusa) Dalla Parte degli Astigiani, sempre in prima fila quando si tratta di solidarietà.

Servono aiuti concreti ed efficaci per tutti ed anche per noi stessi.

L’intestazione dei versamenti è la seguente:

J’AMIS D’LA PERA – ASSOCIAZIONE BENEFICA CULTURALE ARTISTICA

C/C FV CROCE VERDE ASTI – EMERGENZA CORONAVIRUS

BANCA D’ALBA S.C. – FILIALE DI ASTI C.SO ALESSANDRIA 340

IBAN: IT22Z 0853010305 000600102467 BIC: ICRAITRREQ0