Asti, sosta gratuita nei parcheggi gestiti da Asp

A seguito di disposizione del Comune di Asti, la sosta negli oltre 3800 parcheggi a pagamento gestiti da Asp, nella Zona a Traffico Moderato e nell’area dell’Ospedale Cardinal Massaia, sarà gratuita fino a mercoledì 25 marzo, salvo proroghe.

La validità degli abbonamenti per i parcheggi in scadenza tra il 16 e il 25 marzo sarà posticipata di dieci giorni.

Per informazioni, tel. 0141.434711 (Movicentro) e www.asp.asti.it