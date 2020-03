Asti, riapre il cinema Lumiere con “Gli anni più belli”

Da oggi 2 marzo, anche il cinema Lumière di Asti può riaprire.

Dopo l’interruzione dovuta all’ordinanza regionale sul rischio di diffusuone del Coronavirus, riprende la programmazione del film “Gli anni più belli”, per la regia di Gabriele Muccino con Pierfrancesco Favino, Micaela Ramazzotti, Kim Rossi Stuart e Claudio Santamaria.

Film di grande a livello nazionale, sarà proposto fino a martedì 10 marzo.

“Non sappiamo, al momento, con che cosa andremo in programmazione dal 12 in avanti – fanno sapere dalla sala cinematografica – Tutte le uscite sono state spostate dalle agenzie di distribuzione in considerazione delle sale chiuse e di quelle che continuano a rimanere chiuse specialmente in Lombardia ed Emilia-Romagna“.

Intanto la programmazione è la seguente

LUNEDI’ 2 Marzo – ore 21,15: GLI ANNI PIU’ BELLI

MARTEDI’ 3 marzo – ore 21,15: GLI ANNI PIU’ BELLI

MERCOLEDI’ 4 marzo – ore 21,15: GLI ANNI PIU’ BELLI

GIOVEDI’ 5 marzo – ore 21,15: GLI ANNI PIU’ BELLI

VENERDI’ 6 marzo – ore 21,15: GLI ANNI PIU’ BELLI

SABATO 7 marzo – ore 19,00 e 21,30: GLI ANNI PIU’ BELLI

DOMENICA 8 marzo – ore 16,30 – 19,00 e 21,30: GLI ANNI PIU’ BELLI

LUNEDI’ 9 marzo – ore 21,15: GLI ANNI PIU’ BELLI

MARTEDI’ 10 marzo – ore 21,15: GLI ANNI PIU’ BELLI

MERCOLEDI’ 11 marzo – riposo (non ci sono proiezioni)

Per informazioni: www.cinemalumiereasti.jimdo.com; 0141.413630 (segreteria telefonica) e 333.5931921.