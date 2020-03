Asti, raccolta fondi dei Club di servizio : superati i 70mila euro raccolti, acquistato il primo letto per la terapia intensiva

A una settimana esatta dalla nascita della raccolta di fondi per l’Ospedale di Asti sono 71.264 gli euro donati dai 14 club di servizio promotori e da cittadini e aziende di tutta la provincia.

E’ già stato quindi acquistato il primo letto per la terapia intensiva e la raccolta prosegue senza sosta per le necessità più urgenti di questa battaglia contro il coronavirus.

L’appello di Amitie’ sans frontieres, Inner Wheel, Lions Asti Host, Asti Alfieri, Castelnuovo Don Bosco, Costigliole, Moncalvo, Nizza-Canelli, Villanova, Panathlon, Rotaract, Rotary Asti, Soroptimist e Zonta si rivolge perciò a tutti i cittadini astigiani forzatamente casalinghi: i risparmi di pizza, caffè o aperitivo possono essere donati con bonifico al Comitato Interclub Services provincia di Asti presso la Banca di Asti filiale di corso Casale IBAN IT50Q 060 8510 3180 0000 0023 050 o tramite Gofundme Insieme per la terapia intensiva ospedale di Asti.

Un segno tangibile di amore per noi e per il prossimo.