Asti, proseguono e si intensificano i controlli della Polizia Municipale

Così come stabilito nelle riunioni di coordinamento presiedute dal Sig. Prefetto e su indicazione dell’Amministrazione comunale proseguono e si intensificano i controlli della Polizia Municipale circa il rispetto delle misure governative adottate per fronteggiare la note emergenza in atto.

È stato verificato il rispetto dell’obbligo di chiusura dei locali per 233 volte nell’arco di più giornate.

Sono state verificate le motivazioni per lo spostamento di 150 soggetti acquisendo 137 autocertificazioni.

In particolare negli ultimi 3 giorni la Polizia Municipale ha accertato 8 violazioni che saranno segnalate all’Autorità Giudiziaria, n. 7 ai sensi del 650 CP e n. 1 ai sensi del 495 CP per aver reso dichiarazioni mendaci a pubblico ufficiale.