Asti, prorogati fino a sabato 4 aprile i parcheggi gratuiti

E’ prorogata fino a sabato 4 aprile la sosta gratuita negli oltre 3800 parcheggi a pagamento gestiti da Asp, nella Zona a Traffico Moderato e nell’area dell’Ospedale Cardinal Massaia. E’ inoltre prorogata fino a sabato 4 aprile la sospensione dell’efficacia del divieto di sosta in occasione del servizio notturno di lavaggio stradale.

Si ricorda che fino a sabato 4 aprile le variazioni delle linee urbane: dal lunedì al sabato circolano solo i bus delle linee A e B potenziate, ovvero con una maggior frequenza, e sono garantite otto corse giornaliere della linea 6 (circolare di Villaggio San Fedele).

Gli autobus delle linee frazionali non circolano, ma è attivo il servizio Taxibus per il collegamento tra città e frazioni nelle giornate di mercoledì e sabato.

In seguito alla chiusura delle scuole, è confermata la sospensione delle linee scolastiche.

Per informazioni: tel. 0141.434711 (Movicentro), sito www.asp.asti.it , App AstiParcheggi e App AstiSmartBus.