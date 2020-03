Asti, prorogati di 2 mesi i pass e permessi ZTL in scadenza a marzo e aprile

Si comunica che, data la necessità non rinviabile di adottare misure precauzionali per contenere il più possibile il diffondersi del coronavirus, in ottemperanza alle recenti disposizioni governative, l’ufficio pass resterà chiuso.

Si informano tutti i possessori di pass e permessi (compresi i disabili), in scadenza nei mesi di marzo ed aprile, che gli stessi verranno prorogati di 2 mesi .

I residenti nella ZTL e coloro che hanno permessi per le operazioni di carico e scarico in ZTL possono comunicare eventuali passaggi con targhe diverse da quelle al momento autorizzate comunicando la targa e la data del passaggio tramite pec o alla mail del Comune di Asti ai seguenti indirizzi: protocollo.comuneasti@pec.it e urp@comune.asti.it

Inoltre, l’Amministrazione Comunale ha dato disposizioni al settore Igiene Urbana dell’ASP affinché venga svolta, nell’ambito dell’attività di spazzamento manuale degli spazi pubblici, la disinfezione periodica delle panchine poste nei parchi, nelle aree verdi e lungo le vie cittadine.

Vista l’emergenza in corso, per non gravare sui cittadini, saranno sospese le attività di accertamento di violazione dell’obbligo di spostamento delle auto nelle vie dove avverrà lo spazzamento strade. Si richiede comunque la civica collaborazione di tutti i cittadini vista l’importanza del servizio di pulizia strade.