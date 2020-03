Asti, parte il Tavolo Anziani chiesto dai sindacati per seguire le politiche sulla terza età

Firmato questa mattina l’accordo tra l’Amministrazione Comunale e le Organizzazioni Sindacali (SPI CGIL – FNP CISL – UILP UIL) per l’attivazione del Tavolo Anziani richiesto dalle organizzazioni stesse per meglio seguire le politiche a favore della terza età.

Il Tavolo Anziani servirà per conoscere ed affrontare, con sistematicità, i problemi degli anziani sul territorio. Prioritario sarà l’interesse per gli anziani soli, ma anche per le persone svantaggiate o più fragili.

Il Sindaco Maurizio Rasero e l’Assessore alle Politiche Sociali Mariangela Cotto dichiarano che l’obiettivo è il sostegno e l’inclusione sociale per tutte le persone in difficoltà.

Piero Coltella, Carmen Soffranio e Piero Valpreda, rispettivamente rappresentanti sindacali per SPI CGIL – FNP CISL – UILP UIL, esprimono soddisfazione per l’accordo raggiunto a seguito di numerosi incontri di approfondimento sulle realtà che quotidianamente vivono gli anziani nella nostra Città.

In foto, da sinistra: Piero Valpreda, Piero Coltella, Carmen Soffranio, Mariangela Cotto e il Dirigente delle Politiche Sociali Roberto Giolito