Asti, palestre provinciali chiuse e comunali aperte

Come anticipato ieri da Sportasti.it le palestre gestite dalla Provincia di Asti sono chiuse in via precauzionale.

Ecco il comunicato ufficiale dell’Ente diramato alle 7.50 di oggi, venerdì 6 marzo:”La Provincia di Asti comunica la chiusura, in via precauzionale, di tutte le palestre provinciali per l’attività sportiva extrascolastica a data da destinarsi a seguito del decreto legge firmato ieri 4 marzo dal Presidente del Consiglio dei Ministri, vistato dal Ministro della Salute. Il decreto sospende le manifestazioni , gli eventi, le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina svolti in ogni luogo di qualsiasi natura, poche le eccezioni e solo a livello agonistico. Per contenere e contrastare il diffondersi del virus, il decreto enuncia che lo sport di base e le attività motorie in genere, svolte all’aperto o all’interno di palestre, piscine e centri sportivi sono ammesse esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il rispetto del mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno un metro. Sarà cura della Provincia di Asti comunicare tempestivamente l’aggiornamento della situazione.”

Restano invece aperte, al momento, le palestre comunali. Le Associazioni Sportive possono scegliere di non sospendere lo svolgimento delle proprie attività, ma dovranno attenersi scrupolosamente alle indicazioni del DPCM del 4 marzo 2020 (per consultarlo clicca qui ->

DPCM4MARZO2020 )

Ricordiamo, ancora una volta, le misure igienico-sanitarie previste del DPCM:

a) lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;

b) evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;

c) evitare abbracci e strette di mano;

d) mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno un metro;

e) igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);

f) evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l’attività sportiva;

g) non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;

h) coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;

i) non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;

l) pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;

m) usare la mascherina solo se si sospetta di essere malati o se si presta assistenza a persone malate.