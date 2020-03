Asti, orario ridotte e nuove regole per l’accesso agli uffici comunali

In ottemperanza al Decreto Legge n. 14 del 9 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 62 del 9 marzo 2020 relativo alle misure che devono essere adottate per contenere la diffusione del virus COVID-19, l’Amministrazione Comunale di Asti comunica che gli uffici aperti al pubblico opereranno con orario ridotto, fino al 3 aprile 2020, secondo le seguenti modalità:

Polizia Municipale

Riceveranno solo su appuntamento contattando dalle ore 8.30 alle ore 12.30 i seguenti recapiti telefonici:

Ufficio Infortunistica/Polizia Giudiziaria: 0141/399913-399914

Ufficio Notifiche Giudiziarie/Informazioni Anagrafiche: 0141/399930-399904

Ufficio Decoro/Annona: 0141/399908-399912

Ufficio Contravvenzioni: 0141/399907-399901

Sono comunque garantite le urgenze e gli adempimenti da effettuarsi entro perentori termini di legge.

Si comunica inoltre che il Servizio “DEDALO” è sospeso fino al 6 aprile 2020, salvo ulteriori comunicazioni; gli utenti possono effettuare prenotazioni online al seguente indirizzo: https://siamodigitali.provincia.asti.it

Commercio su Area Pubblica

Si riceve solo su appuntamento telefonando allo 0141/399869-870

Polizia Amministrativa

Si riceve solo su appuntamento telefonando allo 0141/399868-858

Settore Politiche Sociali, Istruzione e Servizi Educativi

Servizi Sociali

L’accesso agli uffici del Segretariato Sociale sarà consentito solo per le urgenze non differibili telefonando al numero 0141-399490 nei seguenti giorni lunedì, martedì e mercoledì dalle 9.00 alle 12.00 e il giovedì pomeriggio dalle 15.15 alle 17.00.

Lo stesso numero sarà disponibile per informazioni relative a tutto Servizio Sociale.

Servizio Istruzione

L’accesso agli uffici del Servizio Istruzione sarà consentito solo per le urgenze non differibili telefonando al numero 0141-399444

Settore Patrimonio Ambiente e Reti

Per ogni esigenza, si riceve solo su appuntamento telefonando ai seguenti numeri 0141/399814 – 0141/399262 – 0141/399544 – 0141/399823 o via e-mail ai seguenti indirizzi: patrimonio@comune.asti.it ambiente@comune.asti.it

cimiterieilluminazione@comune.asti.it

Urbanistica e attività produttive

Il pubblico potrà continuare regolarmente a presentare tutte le istanze via PEC al seguente indirizzo: protocollo.comuneasti@pec.it

Il personale potrà essere contattato telefonicamente e via mail per informazioni e appuntamenti relativi a pratiche edilizie di particolare complessità ed urgenti non diversamente gestibili ai seguenti numeri:

Servizio Pianificazione generale e SUAP – SPUN

CDU – Pianificazione Generale 0141/399664

Mezzi Pubblicitari – Telefonia – Distributori 0141/399862

Strutture Ricettive – Circoli – Ambulatori Medici – Rilascio Autorizzazioni Pubblicità 0141/399877

SUAP – Comuni Associati – Sanitarie e Ambientali 0141/399861

Commercio Fisso – Somministrazione di Alimenti e Bevande 0141/399878

Servizio Gestione del territorio – SUEC e ERP

Edilizia Residenziale Pubblica e Eliminazione e Valutazione Vincoli Prezzi Cessione Alloggi 0141/399687-440

Dehors Temporanei e Chioschi 0141/399687–587–688-689

SUEC e Edilizia Agricola, Gestione Piani Attuativi di iniziativa privata e/o pubblica (P.E.E.P., P.I.P., P.P., P.T.E. P.E.C.O., P.E.C., P.d.R., P.d.R.L., P.I.R.U…..); Permessi Convenzionati 0141/399689-865-688

Servizio Gestione Informatica Edilizia – Archivio – Digitalizzazione – Agibilità

Richiesta Visione e Consultazione Pratiche d’Archivio 0141/399695-465

Segnalazioni Certificate di Agibilità e Deposito Denunce Opere Strutturali in zona sismica 0141/399850

Sportello Agricoltura

Iap- Part-time Indennità Tartufigene 0141/399530

Servizio Amministrazione del Territorio e PDC

Gestione, Procedure e Rilascio pratiche edilizie per tutte le destinazioni d’uso (attività edilizia libera, cila, scia, permessi di costruire e sanatorie) 0141/399682-857-680-697-653

Servizio Vigilanza e Manomissione Suolo

Comunicazioni 0141/399686-690

Richieste Autorizzazioni Temporanee Suolo Pubblico 0141/399003

Servizi Demografici

Rimangono aperti gli sportelli dello Stato Civile per comunicazione nascite e decessi.

Come previsto dal decreto, tutte le cerimonie civili sono sospese.

Sono pertanto sospesi i matrimoni ed i giuramenti per l’ottenimento della cittadinanza italiana. Le persone interessate verranno riconvocate tenendo conto che il termine per non perdere il beneficio è prestare il giuramento entro 6 mesi dalla data di notifica del decreto.

Per i casi di effettiva e documentata urgenza telefonare ai seguenti numeri:

carte d’identità, cambi di residenza, atti notori, certificati anagrafici 0141/399399

ufficio pass e permessi 0141/399431

servizio di stato civile 0141/399681-607

Ufficio Tributi (Tassa Rifiuti e IMU)

L’attività degli sportelli sarà temporaneamente limitata alle sole pratiche urgenti previo appuntamento allo 0141-399961

Ufficio Protocollo

Riceverà solo su appuntamento telefonando allo 0141/399256

email: protocollogenerale@comune.asti.it e per depositi urgenti

Per le attività ordinarie è necessario utilizzare la posta elettronica certificata protocollo.comuneasti@pec.it

Ufficio Uscieri/Piantoni di Palazzo Civico

P.zza San Secondo n. 1

L’orario di apertura al pubblico dell’ufficio degli uscieri e piantoni per il ritiro di atti giudiziari e di atti delle agenzie della riscossione depositati presso la Casa Comunale, nonché della corrispondenza dei soggetti residenti presso la Casa Comunale stessa è il seguente: il martedì e il giovedì dalle ore 8,30 alle 13,30 e dalle 15,00 alle 17,30.

Teatro Alfieri a Assessorato alla Cultura

La biglietteria del Teatro Alfieri rimarrà aperta al pubblico con il seguente orario:

mercoledì dalle ore 10,30 alle ore 16,30

Inoltre verranno fornite informazioni telefoniche il martedì, giovedì e venerdì dalle ore 9 alle ore 13

L’Assessorato alla Cultura sarà a disposizione telefonicamente e via mail tutti i giorni con i consueti orari d’ufficio (tel. 0141/399 033 – mail: g.mongero@comune.asti.it).

Solo in casi di effettiva urgenza, valutati previa telefonata o mail, saranno successivamente fissati e concordati appositi appuntamenti.