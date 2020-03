Asti, l’Ecocentro chiude fino a sabato 4 aprile

L’Ecocentro di via del Lavoro angolo Via Ceca, nella zona industriale di Asti, sarà chiuso fino a sabato 4 aprile.

Il conferimento per utenze non domestiche (aziende artigianali, commerciali e di servizi), convenzionate con l’Ecocentro, potranno conferire i rifiuti soltanto su appuntamento, da fissare telefonando al numero 0141.434662 nei seguenti orari: lunedì-giovedì: 8,30-12,30.

Per informazioni, telefonare al numero 0141.434751 oppure consultare il www.asp.asti.it e la APP DifferenziAsti.