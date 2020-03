Asti, le disposizioni del sindaco per gli asili nido cittadini e i centri diurni

In seguito alle decisioni assunte ieri dalla Regione Piemonte in concerto con il Governo sulla riapertura delle scuole e sul riavvio delle lezioni il sindaco di Asti, Maurizio Rasero, ha emanato oggi l’ordinanza per nidi d’infanzia comunali e privati e dei centri diurni socio sanitari .

“Considerato necessario, tenuto conto dei provvedimenti che si andranno ad approvare, disporre in analogia l’apertura dei nidi d’infanzia comunali e privati dal 2 marzo 2020 al solo personale, con ripresa dell’attività didattico/educativa con i bambini da mercoledì 4 marzo 2020, nonché disporre analoga apertura per i centri diurni socio sanitari che saranno pertanto accessibili agli utenti da mercoledì 4 marzo 20202” si legge nell’ordinanza che dispone “la sospensione dell’attività dei nidi d’infanzia comunali e privati e dei centri diurni socio sanitari presenti nel territorio del Comune di Asti, da lunedì 2 marzo 2020 a martedì 3 marzo 2020 con apertura all’utenza da mercoledì 4 marzo 2020, quale azione preventiva a tutela della sanità della popolazione astigiana.”

ORDINANZA N 11 DEL 1.3.2020