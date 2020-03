Asti, l’appello di Dono del Volo: “Dona una spesa” per le famiglie in difficoltà

Riceviamo e pubblichiamo il comunicato dell’Associazione Il Dono del Volo.

Un intervento immediato verso le famiglie che debbono soddisfare il bisogno primario del genere umano: il cibo quotidiano.

Per questa ragione è nata l’iniziativa DONA LA SPESA, in collaborazione con l’Assessorato alle Politiche sociali e l’Associazione “Il Dono del Volo” che si occupa della raccolta fondi per mezzo dell’IBAN IT45I0608510300000000035686.

“DONA LA SPESA” anticipa la grande raccolta alimentare nota come “Porta la sporta”. Ciò consente, a chi volesse aiutare le persone in grave difficoltà per mancanza di lavoro e quindi per mancanza di danaro, di aiutare pagando una o più spese con 25 euro sul conto corrente dell’Associazione “Il Dono del Volo” con la causale “DONA LA SPESA” Il pacco spesa fornirà beni di prima necessità come: pasta, riso, pane secco (grissini, crackers), olio, latte UHT, uova, farina, biscotti, caffè, scatolame: pomodori, legumi, tonno.

Le borse verranno confezionate presso la Mensa Sociale e la distribuzione sarà espletata in collaborazione con il Comune, la Pastorale Giovanile, Caritas, Croce Rossa, San Vincenzo, Banco Alimentare.

Come ha valutato nutrizionalmente il Presidente Onorario dell’Associazione il Dono del Volo, il Prof. Giorgio Calabrese, il pacco alimentare contiene elementi essenziali per la buona salute, un aspetto importante per evitare che all’emergenza Covid 19 si aggiungano le patologie da scarsa nutrizione o malnutrizione. Questo modello di spesa fornisce un apporto ottimale di tutti i nutrienti che possono giocare un ruolo fondamentale nel aumentare le nostre difese immunitarie per produrre meglio gli anticorpi necessari a combattere e superare l’eventuale infezione da Coronavirus. Ciò grazie, in particolare, alla presenza di alcune vitamine (Vit. A, C, E e D), e di alcuni micronutrienti (zinco e selenio) di cui sono state dimostrate sicure proprietà immuno-stimolanti.

LA VITAMINA C si trova nei vegetali e nei legumi può aiutare a prevenire o alleviare i sintomi di infezioni causate da batteri, virus e protozoi. Il mondo scientifico ha dimostrato che, per esempio nel raffreddore la vitamina C sembra ridurre la durata dei sintomi con un beneficio moderato per i pazienti con polmonite.

LA VITAMINA D la troviamo nel latte, nelle uova e nello scatolame come il tonno, agisce rinforzando la risposta immunitaria a patologie come la polmonite, specie quella da infezioni virali in genere.

LO ZINCO E IL SELENIO li troviamo in quasi tutti i prodotti del paniere. Un loro deficit, è stato dimostrato, può portare ad alterazioni dell’integrità del sistema immunitario. Una loro carenza marginale è stata osservata in diversi gruppi di popolazione a rischio, come gli anziani e la loro quotidiana introduzione col cibo, specie nei soggetti più vulnerabili, potrebbe migliorare la resistenza alle infezioni in questi soggetti. Ovviamente è necessario aggiungere frutta e verdura fresche che il pacco-spesa non può contenere perché beni deperibili.

LA PRESIDENTE

Caterina Carpanzano Calabrese