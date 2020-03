Asti, la Polizia presta aiuto ad una signora anziana

Un equipaggio della Polizia di Stato – Squadra Volanti della Questura di Asti, nell’ambito delle attività di controllo del territorio finalizzate all’osservanza delle prescrizioni imposte per contenere la diffusione del contagio da nuovo coronavirus Covid-19, nella nottata tra domenica e lunedì scorsi, poco dopo la mezzanotte, è intervenuto in un palazzo di corso Einaudi.

Una condomina aveva infatti chiamato il numero di emergenza poiché, sul pianerottolo di casa sua era presente una anziana signora che pretendeva di entrare in casa sua.

Gli operatori di Polizia, giunti sul posto, prestavano aiuto ad una anziana donna, in pigiama ed in evidente stato confusionale, che una volta uscita dalla propria abitazione non era stata più in grado di ritrovare la strada di casa, e riuscivano a contattare il figlio, che indicava ai poliziotti l’esatto domicilio della madre, proprio in corso Einaudi.

I Poliziotti accompagnavano quindi la donna a casa, utilizzando per entrarvi le chiavi che l’anziana aveva al seguito, lasciandola in compagnia del figlio per l’ulteriore assistenza.