Asti, la Cooperativa sociale “Il Faro” ricerca dodici figure professionali

La Cooperativa sociale “Il Faro” di Asti ricerca dodici figure professionali, “per fornire un servizio di qualità all’interno delle nostre RSA” come spiega Giorgio Maldonese, amministratore delegato della Coop. Sociale Il Faro. “Il personale rappresenta la gran parte della forza lavoro impegnata in questa tipologia di struttura, sulla quale ricade una fetta importante delle attività di assistenza dirette ai nostri ospiti.”

In vista di ciò e anche per garantire personale a sufficienza dopo l’apertura della nuova struttura residenziale della neo Clinica San

Giuseppe di Asti, che ha già visto impiegare 35 nuove assunzioni, la cooperativa è alla ricerca di altre 12 figure professionali da inserire nelle

nostre strutture.

Si tratta di 12 nuovi posti di lavoro nello specifico, le posizioni ricercate sono:

– 2 infermieri;

– 8 assistenti OSS;

– 2 terapisti della riabilitazione.

Le selezioni già iniziate riguardano un gruppo di futuri neoassunti da inserire nelle diverse strutture presenti sul territorio.

Per candidarsi basterà inviare una mail alla referente, Tiziana Ferrato, al seguente indirizzo: ferrato.t@cooperativailfaro.it oppure

fissando direttamente un appuntamento al seguente numero di telefono 0141.592415.