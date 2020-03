Asti, il Movimento 5 Stelle risponde a Coppo: “Cerca di “buttarla in caciara” per screditare gli avversari”

Riceviamo e pubblichiamo la risposta a Marcello Coppo dell’Onorevole Paolo Romano e dei consiglieri comunali M5S.

Visto alcune fake news messe in giro per ignoranza o malafede da alcuni esponenti di altre forze politiche, facciamo chiarezza sui 400 milioni stanziati dall’ultimo decreto a favore dei comuni, sono risorse che NON spettavano ai comuni e sono state anticipate dal Ministero degli Interni e verranno usate coperture del Governo per finanziarle.

Marcello Coppo, vicesindaco astigiano che ha sollevato la polemica, facendo leva sulla confusione, prende a riferimento i 4,2 miliardi che sono il 60% dei fondi destinati ai comuni (Fondo di Solidarietà Comunale), quelli sono il reale anticipo.

Ricapitolando, quindi, abbiamo da una parte un anticipo del FSC, dall’altra i 400 milioni che sono risorse ex novo che il Governo, attraverso il Ministero degli Interni, ha messo a disposizione.

Inoltre anche il calcolo che fa sulla ridistribuzione è errato, perché non si deve dividere la somma su tutti i cittadini, ma bisogna utilizzarli per aiutare solo ed esclusivamente chi è veramente in difficoltà economiche.

È un bene quando si diffondono notizie false, perché ci viene data la possibilità di dimostrare ai cittadini come il Governo stia reagendo all’emergenza legata al Coronavirus, stando al fianco dei più bisognosi. Speculare su tali argomenti è da vili.

Condanniamo questo atteggiamento, tipico di chi non ha idee e cerca di “buttarla in caciara” per far condivisioni semplici e screditare gli avversari.

Dispiace che neanche in questi delicati momenti, quando tutte le istituzioni dovrebbero essere al servizio dei cittadini per combattere questa crisi, si riesca a evitare inutili polemiche politiche.

La minaccia che ci troviamo ad affrontare deve andare al di là delle fazioni politiche, e sarebbe buon senso lasciarla fuori dalla propaganda elettorale.

Il deputato Paolo Nicolò Romano

E i consiglieri comunali

Massimo Cerruti

Davide Giargia

Giorgio Spata

Martina Veneto