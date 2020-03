Asti, il Centro Mani Colorate passa dallo sportello alla consulenza a distanza

Il Centro d’Aiuto MANI COLORATE di Via Aliberti 5 Asti, attualmente chiuso per l’emergenza covid-19, vuole dare comunque una mano alla collettività per supportare le persone aiutandole a fronteggiare la difficile situazione di emergenza collettiva che oramai da giorni stiamo vivendo.

In collaborazione con una rete di professionisti, intende offrire gratuitamente un servizio di ascolto psicologico, pedagogico e di counseling “a distanza” che possa fare da contenitore a pensieri, preoccupazioni, ansie e difficoltà che, comprensibilmente, in tali frangenti si possono attivare.

La condivisione e la possibilità di dar voce ai propri vissuti possono servire a recuperare la serenità necessaria a gestire le proprie paure e riattivare le risorse personali indispensabili per affrontare la quotidianità.

La consulenza gratuita potrà avvenire via email, telefono, videochiamata o Skype. È possibile concordare un appuntamento telefonando al Centro Mani Colorate (Sig. Piero) al numero 334 2569746, dal lunedì alla domenica dalle 10.00 alle 12.00. Il servizio è rivolto esclusivamente alle persone maggiorenni.