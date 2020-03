Asti, fugge all’alt della Polizia, inseguimento nella notte

Inseguimento nella tarda serata di ieri, domenica 22 marzo, ad Asti. Un’auto non si è fermata all’alt della Polizia all’altezza di Costigliole, ed è immediatamente scattato un inseguimento in direzione Asti, con le vetture che sono entrate in città da Corso Savona, passate per corso Venezia e corso Don Minzoni.

Dal momento che la vettura non accennava a rallentare, gli agenti hanno esploso un paio di colpi a scopo intimidatorio, ma che si sono rivelati vani, perché l’auto si è data alla fuga.

Avvertiti i colpi d’arma da fuoco da parte di alcuni cittadini, sui social si è diffusa nel giro di poco la notizia che ci fosse stata una sparatoria, ma dalla ricostruzione dei fatti, ribadiamo che non si è trattato di una sparatoria ma di colpi sparati in aria dalla Polizia, come già indicato, per tentare di convincere a fermarsi chi era al volante dell’auto.