Asti, da martedì gli autobus delle linee 3 e 4 di Asp cambiano percorso

In seguito ai lavori stradali di corso XXV Aprile, nel tratto compreso tra la rotonda con via Montelungo/via Fregoli e l’incrocio con via Graziani, a partire da martedì 3 marzo, fino al termine dei lavori, gli autobus delle linee 3 e 4 effettueranno variazioni di percorso in entrambe le direzioni.

I bus della linea 3, in direzione corso Alessandria, non effettueranno le fermate di corso XXV Aprile all’altezza di via Invrea, di corso XXV Aprile di fronte al Parco Rio Crosio e di via Corridoni di fronte all’ex Maternità.

I bus della linea 3 diretti in località Canova non effettueranno le fermate di via Corridoni, dal lato dell’ex Maternità, e di corso XXV Aprile, di fronte a via Corridoni, dal lato del Parco Rio Crosio e all’angolo con via Albini. Sarà attivata, in entrambe le direzioni, la fermata sostitutiva di via Morando.

Gli autobus della linea 4 in direzione via Torchio non effettueranno le fermate di corso XXV Aprile, di fronte al Parco Rio Crosio, e di via Buozzi.

Gli autobus della linea 4 in direzione N.S. di Lourdes non effettueranno le fermate di via Buozzi e di corso XXV Aprile, dal lato del Parco Rio Crosio e all’angolo con via Albini.

Gli utenti potranno servirsi, in entrambe le direzioni, della fermata di via Morando e del capolinea di via Graziani.

Per informazioni, tel. 0141.434711 (Movicentro), www.asp.asti.it e app AstiSmartBus.

Nella foto, un autobus della flotta di Asp