Asti, continuano i lavori in Piazza Alfieri, slitta la chiusura di Strada Valmorone

In piazza Alfieri ad Asti continua il cantiere per preparare la piazza alla nuova viabilità. S’inizia dalle rotonde che dovranno regolare il nuovo passaggio delle auto con l’introduzione del doppio senso di marcia su viale alla Vittoria, davanti ai giardini.

Una rotonda sarà davanti ai portici Rossi (all’incrocio tra la piazza e corso Alfieri), l’altra sull’incrocio tra piazza Alfieri e viale alla Vittoria di fronte ai giardini pubblici (lato Prefettura). Conclusi gli interventi davanti all’Intendenza di Finanza (sull’aiuola sull’attraversamento pedonale verso piazza del Palio), operai al lavoro davanti ai Portici Rossi e nell’aiuola davanti ai giardini pubblici, lato Prefettura.

Nell’ambito invece dei lavori di riasfaltatura sulle strade delle frazioni, al momento slitta la chiusura di strada Valmorone, la strada che dalla chiesetta di Viatosto scende verso l’ospedale, dove dovrà essere eseguito un intervento per la regimentazione delle acque piovane.

Continuano i lavori anche negli edifici scolastici, alla Buonarroti e alla De Benedetti, mentre proprio in questi giorni la giunta ha approvato il progetto esecutivo per i lavori alla Pascoli, intervento compreso nel Bando periferia degradate (380 mila euro) con l’investimento aggiuntivo di 50 mila euro del Comune per completare un progetto che prevede lavori di ristrutturazione edilizia e adeguamento alle normative.