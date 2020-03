Asti, continuano i lavori di asfaltatura nelle strade comunali delle frazioni

Proseguono i lavori di asfaltatura di alcuni tratti di strade comunali situate nelle frazioni di Asti.

Si tratta di un intervento programmato nel 2019, ma iniziato nelle scorse settimane, dopo l’espletamento di tutte le procedure legate all’appalto e all’affidamento dei lavori, per un importo complessivo di circa 180 mila Euro.

L’Assessore ai LL.PP. Stefania Morra sottolinea che con questo intervento si è cercato di intervenire nelle zone più ammalorate dei tratti di strade di Variglie, Vaglierano, Valleandona, Sessant, Serravalle, Mombarone, Viatosto, Valmanera, Casabianca, Castiglione e San Marzanotto.

La prossima settimana verrà chiusa per qualche giorno strada Valmorone, la strada che dalla chiesetta di Viatosto scende verso l’ospedale, in quanto verrà eseguito un intervento per la regimentazione delle acque meteoriche per porre fine ad un annoso problema che provocava danni alle proprietà limitrofe ogni qual volta pioveva.

Sono stati inoltre eseguiti lavori di rifacimento fossi, interventi fondamentali per preservare le nostre strade nei momenti di pioggia.

Il Consigliere delegato alle frazioni Piero Ferrero esprime soddisfazione per gli interventi che si stanno eseguendo nelle frazioni, a dimostrazione che questa Amministrazione non dimentica nessuna zona del territorio comunale.

Il Sindaco Maurizio Rasero dichiara: “In un periodo in cui le disponibilità economiche delle amministrazioni locali non abbondando, si cerca di far sfruttare al meglio le risorse a disposizione per garantire la sicurezza dei cittadini; anche questi interventi sono molto importanti per garantire il transito delle strade in sicurezza.”.

L’Assessore Morra informa: “Sono in corso i lavori che porteranno lo spostamento della viabilità di Piazza Alfieri sul lato dei Portici Pogliani, creando una zona pedonale lato Cocchi. L’impresa sta lavorando in questi giorni per smantellare le aiuole presenti e dar vita alle nuove rotatorie che regoleranno la viabilità.”