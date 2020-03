Asti, chiusura temporanea del parcheggio sotterraneo dell’ospedale Cardinal Massaia

A seguito dell’emergenza Covid-19, al fine di ridurre i punti di accesso al nosocomio e di effettuare la misurazione della temperatura esterna frontale a chiunque acceda, come da disposizioni regionali, da mercoledì 11 marzo, si predispone la chiusura temporanea del parcheggio sotterraneo sito al piano – 2 dell’Ospedale Cardinal Massaia e di ogni suo relativo ingresso.

Resta a disposizione, altresì, al piano -1, esclusivamente l’area dedicata ai portatori di handicap ed ai mezzi di servizio, mentre i restanti stalli saranno interdetti al pubblico.

Saranno, perciò, chiuse tutte le porte che accedono al parcheggio -1, ad esclusione della prima, adiacente gli stalli dedicati alle ambulanze ed ai portatori di handicap.

Rimangono, in ogni caso, utili all’utenza le aree dedicate di sosta all’aperto, in particolare, l’area del piazzale a raso adiacente l’ospedale e quella ubicata lungo il Corso Sandro Pertini, via limitrofa al nosocomio che scende verso la Citta di Asti.