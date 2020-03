Asti, chiuso il Museo Paleontologico fino al 15 Marzo

A seguito del provvedimento del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri emanato in data 4 marzo 2020 concernente “Misure per il contrasto e per il contenimento sull’intero territorio nazionale del diffondersi del virus Covid-19” che prevede, tra l’altro la sospensione dei servizi educativi di ogni ordine e grado, nonchè l’adozione di specifiche misure cautelative, il Museo Paleontologico Territoriale dell’Astigiano ha deciso di provvedere alla sospensione di tutte la attività didattiche ed extra scolastiche in programma nei prossimi giorni.

Pertanto, il Museo rimarrà chiuso sino alla data del 15 marzo compresa.