Asti, Casa Serra donna 15 chili di carne alla popolazione astigiana

In un momento particolarmente delicato per il nostro Paese, tutti noi siamo chiamati a fare la nostra parte e a prenderci cura gli uni degli altri secondo le proprie disponibilità.

Per questo Casa Serra, l’Azienda Agricola con sede nella frazione astigiana di Montegrosso Cinaglio, ha deciso di regalare 15 chili di guancia di vitello alle famiglie astigiane che, a causa del blocco di molte attività lavorative, si trovino in difficoltà nel poter disporre di viveri. Si tratta, nello specifico, di carne di razza piemontese ottenuta da allevamento al pascolo basato sul rispetto del benessere fisico, psicologico e etologico degli animali.

Un gesto quindi per esprimere vicinanza e solidarietà nei confronti dei propri concittadini, in particolare di quelli più bisognosi, che sottolinea il vincolo di Casa Serra con un territorio a cui l’Azienda è legata da quattro generazioni.

Sarà possibile richiedere la carne a partire da domani, martedì 31 marzo, presso la Parrocchia Nostra Signora di Lourdes del rione Torretta. Tutti coloro che sono interessati, possono mettersi in contatto con Don Paolo al numero 3338166478.