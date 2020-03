Asti, Camera di Commercio: assistenza alle imprese esclusivamente al telefono o mail

La Camera di Commercio di Asti, in attuazione delle misure per il contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, informa che le attività informative e di assistenza alle imprese sono erogate esclusivamente al telefono o via mail.

L’accesso agli uffici, aperti da lunedì a venerdì dalle ore 8:30 alle ore 12:30, è consentito unicamente per l’espletamento di pratiche urgenti ed indifferibili per le quali non sia possibile utilizzare i servizi on-line, il telefono o l’e-mail.

Si ricorda che le imprese hanno a disposizione strumenti per accedere ai dati economico-amministrativi contenuti nelle banche dati delle Camere di Commercio italiane direttamente dai propri uffici: attraverso Cassetto digitale dell’imprenditore, sul portale www.impresa.italia.it, le aziende possono scaricare gratuitamente i propri documenti ufficiali; dal sito http://www.registroimprese.it si può accedere alle Banche Dati del sistema camerale per consultare visure, atti, bilanci di altre imprese.

In caso di accesso agli sportelli e uffici camerali, si raccomanda agli utenti ad attenersi alle regole precauzionali indicate dal Ministero della Salute.

Si informa inoltre che sono stati rinviati a data da stabilire tutti i seminari programmati per questo periodo. Sul sito camerale www.at.camcom.gov.it sono disponibili informazioni organizzative e i riferimenti telefonici e mail dei principali servizi.

COVID PDF prospetto informativo