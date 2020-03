Asti, 8 marzo: il pensiero delle Donne CIGL alle Brusaji

Riceviamo e pubblichiamo.

“Anche in questo momento così complicato, è comunque l’8 marzo, e le donne della Cgil di Asti non possono far mancare un fiore ed un pensiero alle ‘Brusaji’, ricordando la loro morte sul lavoro in età giovanissima.

A tutte le donne un augurio per la Giornata Internazionale della Donna. Un augurio particolare alle ricercatrici scientifiche che stanno lavorando per trovare cure e vaccini: forza ragazze, siamo con voi!”

DONNE CGIL ASTI