Associazione A Sinistra: “Viva la Sanità Pubblica!”

Riceviamo e pubblichiamo.

Oggi abbiamo applaudito dal balcone il lavoro straordinario di chi sta salvando vite e lottando contro la pandemia del #covid19, ma non vogliamo fermarci qui: vorremmo fare qualcosa di più!

Vorremmo evidenziare il valore insostituibile e universale della sanità PUBBLICA. La sanità pubblica è nostra. Ora, più che mai è evidente come siano state sbagliate le scelte politiche che hanno sostenuto e attuato la privatizzazione della sanità.

Per fortuna c’è chi l’ha difesa e oggi, nel dramma della crisi sanitaria, possiamo dire che la battaglia è stata utile.

Sarà bene ricordarcelo in futuro quando tutto questo sarà finito, rimanendo vigili sulla garanzia di questo diritto, come sulla garanzia di tutti gli altri.

Vogliamo una sanità PUBBLICA, gratuita, per tutti e per tutte, e di qualità, che venga sempre più potenziata e valorizzata con nuovi investimenti!

Associazione A Sinistra

Casa del Popolo Santa Libera – Asti