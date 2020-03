Asp Asti: sospesa la distribuzione di sacchetti e contenitori, chiusi gli sportelli del servizio Igiene

Con riferimento alle misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, a partire da lunedì 9 marzo e fino a sabato 4 aprile, salvo nuove disposizioni, saranno chiusi al pubblico gli sportelli del servizio Igiene Urbana della sede Asp di corso Don Minzoni 86.

E’ pertanto momentaneamente sospesa la distribuzione di sacchetti e contenitori.

Le utente non domestiche, convenzionate per l’accesso all’Ecocentro, saranno ricevute allo sportello esclusivamente su appuntamento telefonando al numero 0141.434662, dal lunedì al giovedì, dalle ore 8,30 alle ore 12,30.

Per informazioni, telefonare al numero 0141.434751 oppure www.asp.asti.it e app DifferenziAsti.