Asl di Asti, le modalità per il ritiro dei referti online

Nella contingenza attuale, in cui le misure precauzionali indicate dallo Stato non consentono liberi spostamenti per le normali attività quotidiane, l’innovazione e l’uso delle nuove tecnologie giocano un ruolo fondamentale anche per il sistema sanitario.

L’Asl di Asti, già da tempo, ha messo a disposizione dei cittadini alcuni importanti servizi online in grado di garantire, comodamente da casa, il controllo della propria salute.

Tre sono quelli attualmente attivi:

– Il Ritiro dei referti online (ROL);

– Il cambio del medico;

– L’attivazione del Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE).

Il servizio “Ritiro Referti on Line” è uno strumento che consente al cittadino di scaricare gli esiti degli esami di laboratorio analisi, legalmente firmati digitalmente, entro 30 giorni dalla refertazione.

Il “Fascicolo Sanitario Elettronico”, altresì, permette ai cittadini maggiorenni, in possesso di credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), di usufruire di una sanità più facile e vicina: basta semplicemente collegarsi al sito della Regione Piemonte

http://www.sistemapiemonte.it/ ed accedere, in maniera immediata, aggiornata e riservata, a tutta la propria documentazione sanitaria rilasciata dalle strutture sanitarie pubbliche e convenzionate della Regione Piemonte.

Al fine di agevolare, infine, ancor più l’utenza nel ritiro referti, vista la grave emergenza in atto, sarà possibile procedere con la consegna degli stessi anche tramite PEC (Posta elettronica certificata), a seguito, ovviamente, di esplicita richiesta e consenso da parte dell’utente.

Il personale dell’Urp Asl AT è quotidianamente a disposizione per supportare ed informare l’utenza nell’attivazione di ognuno di tali servizi contattando i numeri 0141/486234, 0141/486551, 0141/486552, 0141/484427 nelle giornate di lunedì, martedì, giovedì e venerdì

dalle ore 8:30 alle 15:30, il mercoledì dalle ore 8 alle 16.

A partire dal mese di aprile, il personale dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico inizierà un lavoro di contatto telefonico a campione per illustrare i servizi attivi e guidare gli utenti interessati ad usufruirne.

Sul portale dell’Asl AT è presente una sezione denominata “servizi online” in cui è possibile prendere visione di tutte le informazioni necessarie al seguente link: http://portale.asl19.ad/Apps/portaleasl.nsf/tmp_contenuti.htm?OpenPage&var1=servonline.

Il Sistema pubblico di identità digitale fornisce tutti gli approfondimenti necessari, con specifiche indicazioni sull’attivazione della propria identità digitale da casa e senza doversi spostare (particolarmente importanti in una fase di emergenza come quella che stiamo

attraversando). L’invito dell’Asl di Asti è quello di consultare il sito ufficiale al seguente link: www.spid.gov.it