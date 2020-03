Asl Asti: sospensione temporanea “Accesso diretto prestazioni radiologiche”, nuove modalità di prenotazione

In osservanza delle indicazioni regionali che prevedono limitazioni di afflusso negli uffici pubblici e nelle strutture sanitarie, l’Asl AT ha previsto (a partire da martedì 3 marzo) la sospensione temporanea dell’accesso diretto per le prestazioni di Radiologia tradizionale.

Per evitare, infatti, possibile iperafflusso di persone negli spazi comuni, si è deciso di adottare alcune variazioni nella modalità di accesso per tutti i punti presso i quali vengono erogate tali prestazioni (Nizza Monferrato, San Damiano e Cardinal Massaia di Asti).

La modalità temporanea prevede:

prenotazione telefonica attraverso il CUP dell’Asl AT – n. tel. 0141 486111 – dalle ore 11 alle ore 15;

prenotazione di persona presso le sedi dei Cup territoriali (dalle 8 alle 15), presso le Farmacie (in orario di apertura) e presso il Cup centrale di Asti (piano -1 del Cardinal Massaia) con orario 8 -15.

In tutte le sedi di erogazione del servizio verranno garantite le classi di priorità riportata nell’impegnativa.

Prenotazione TAC e Risonanze

Sarà temporaneamente modificata la prenotazione di Tac e Risonanze Magnetiche che si effettueranno solo con le seguenti modalità:

scrivendo alla mail prenototacrm@asl.at.it

telefonando al n. 0141 485010 con orario dalle13.30 alle 14.45

e via fax (senza limitazione orario) al numero 0141 485046.

Le seguenti modalità permarranno fino a data da destinarsi. L’Asl provvederà a dare massima comunicazione a tutti i cittadini