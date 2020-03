Aperture garantite e promozioni confermate nei negozi della Cooperativa della Rava e della Fava

Seconda parte di marzo a regime forzatamente ridotto per la Cooperativa della Rava e della Fava, nel rispetto delle ordinanze per limitare l’epidemia di coronavirus.

Innanzitutto vengono garantite le aperture dei due punti vendita astigiani di piazza Porta Torino e via Cavour, garantendo secondo le disposizioni vigenti, la vendita dei soli alimentari, prodotti cura casa e cura persona.

Pasqua si avvicina e i due punti vendita sono al completo con le proposte di eccellenza dolciarie biologiche e del commercio equo e solidale: il catalogo completo si può sfogliare sul sito www.ravafava.it

Fino al 19 marzo in Bottega di via Cavour prosegue la promo per la Festa del Papà a marchio Natyr e fino al 29 sempre in bottega prosegue la campagna promozionale sulla Frutta Secca a marchio Altromercato.

Sabato 28 sarà L’Ora della Terra che quest’anno non si potrà organizzare con la Cena a Lume di Candela all’Oasi WWF di Valmanera – Villa Paolina, ma che la cooperativa vuole comunque ricordare perchè si potrà ugualmente fare qualcosa stando in casa: spegnere le luci per un’ora a partire dalle ore 20.00. Si darà un segnale importante nella sfida contro i cambiamenti climatici.

MARZO 2020 SECONDA QUINDICINA