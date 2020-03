Aperto il bando per l’assunzione di personale all’Ospedale di Verduno

In base alla decisione della Regione Piemonte di attivare tempestivamente l’Ospedale di Verduno dell’Asl Cn2 Alba-Bra, destinandolo all’accoglienza e al ricovero dei pazienti affetti dal “coronavirus-covid19” per affrontare l’emergenza a livello regionale, si rende necessario avviare le procedure di reclutamento delle seguenti figure professionali:

34 MEDICI:

– 6 specialisti in anestesia e rianimazione

– 6 specializzandi in anestesia e rianimazione

– 6 specialisti in medicina e chirurgia d’urgenza o discipline affini

– 6 specializandi in medicina e chirurgia d’urgenza o discipline affini

-10 laureati in medicina e chirurgia

72 INFERMIERI

Per i professionisti che aderiranno al progetto, l’azienda sanitaria Cn2 ha predisposto la possibilità di usufruire di sistemazione alberghiera, comprensiva di vitto e alloggio, in camera singola.

La manifestazione di interesse dovrà essere espressa mediante la compilazione del modulo scaricabile all’indirizzo

https://bandi.regione.piemonte.it/gare-appalto/medici-infermieri-ospedale-verduno-procedura-speciale-emergenza-covid-19

da far pervenire unitamente alla copia di un documento di identità, esclusivamente all’indirizzo aslcn2@legalmail.it

Le domande vanno presentate entro le 12.00 di venerdì 20 marzo 2020.