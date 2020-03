Antignano, annullata la XXXII Via Crucis del Venerdì Santo

In considerazione delle criticità sanitarie, delle disposizioni di legge che vietano lo spostamento delle persone, ogni tipo di assembramento e impongono l’isolamento come forma diffusa di prevenzione del contagio da COVID19, gli organizzatori della sacra rappresentazione della Via Crucis del Venerdì Santo in Antignano hanno deciso di annullare la manifestazione e tutte le operazioni preparatorie della stessa che avrebbe dovuto svolgersi la sera di Venerdì 10 Aprile.

In oltre un trentennio ininterrotto di edizioni, sempre più ricche di elementi storico/religiosi, sempre più curate sotto il profilo dell’interpretazione e della scenografia, mai si era verificato un impedimento tale da costringere lo staff organizzativo a cancellare l’evento.

La XXXII Edizione della VIA CRUCIS 2020 in Antignano non ci sarà. Tutti gli attori, i figuranti, i narratori, le costumiste, gli scenografi, i tecnici, gli artigiani, i cantori, il sacerdote don Pierino Torchio e il regista Roberto Orecchia si augurano di poter riprendere la Sacra Rappresentazione il prossimo anno, in un clima di ritrovata serenità e sicurezza.