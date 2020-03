Annullata l’inaugurazione della Big Bench a Marmorito S. Maria

Il 14 Marzo ore 15,00 a Marmorito Santa Maria era in programma l’inaugurazione della Panchina Gigante (Big Bench), ma anche questo evento è stato annullato in seguito alle disposizioni per contenere l’epidemia del nuovo coronavirus Covid19.

Ma attenzione è stato annullato l’evento d’inaugurazione (che prevedeva una camminata), ma non l’installazione della panchina per cui da domenica 15 marzo sarà possibile visitarla, sempre nel rispetto delle norme di sicurezza imposte dal DPCM del 04 marzo (clicca QUI)

Dalle Grandi Panchine di Chris Bangle, nasce l’iniziativa BIG BENCH COMMUNITY PROJECT (BBCP) per sostenere le comunità locali, il turismo e le eccellenze artigiane dei paesi in cui si trovano queste installazioni fuori scala.BBCP è un’iniziativa no profit promossa dal designer americano Chris Bangle. (Fonte BBCP)Tenendo a mente che per realizzare il progetto non è possibile utilizzare alcun fondo pubblico, i “3 SOCIU” hanno quindi utilizzato risorse proprie private.