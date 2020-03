Anche da Ravenna il cordoglio per la scomparsa del Luogotenente dei Carabinieri Mario d’Orfeo

Riceviamo e pubblichiamo il Messaggio di cordoglio per il Luogotenente dei Carabinieri Mario D’Orfeo dell’Associazione Solidarietà Diritto e Progresso, Unità Coordinata di Ravenna.

Salutare per sempre una persona che hai amato, o anche solo dimostrare la nostra vicinanza ad un amico di una vita o un semplice conoscente, non sempre può tornare facile.

Il dolore, l’angoscia che avvolge inesorabilmente tutti noi, ti fanno pensare che anche le parole, non siano le giuste parole, anzi, si teme di cadere nell’inopportunità.

Ma non si può comunque lasciare nella solitudine chi ha perso per sempre, in un modo così improvviso, e al quale mai come in questo caso ci si è preparati, una persona e la città o il paese dove questa persona viveva la sua vita.

Se non si può stare vicini fisicamente a quella persona, alla sua famiglia, e alla città o paese dove viveva, allora noi abbiamo la presunzione che anche le parole possano essere di conforto al cuore e all’anima delle persone e di quella città o paese ferite per la perdita dolorosa e profonda dei suoi cittadini.

As. So. Di. Pro (Associazione Solidarietà Diritto e Progresso), congiuntamente a tutti i suoi soci, si unisce all’immenso dolore e sconcerto della famiglia del collega dell’Arma dei Carabinieri deceduto a causa del covid-19, Luogotenente C.S. Mario D’Orfeo che svolgeva il suo servizio nel ruolo di Comandante, presso il Comando Stazione Carabinieri di Villanova D’Asti in provincia di Asti, città e provincia di Asti anch’esse provate dal dolore e colpite dal covid-19.

Paese di Villanova D’Asti e città di Asti, nonché la sua provincia, alla quale rivolgiamo il nostro cordoglio, e un nostro virtuale abbraccio, abbraccio che siamo certi, dopo questo periodo buio, diventerà reale, tutta l’Italia vorrà riabbracciarsi, perché così duramente colpita.

Dott. Domenico CALVAGNA – As.So.Di.Pro. – Emilia Romagna;

Sig. Pier Bruno DESSI – As.So.Di.Pro. – Segretario E. Romagna; Carabiniere in congedo della Centrale Operativa di Ravenna;

1° Mar. Giuseppe Dott. PESCIAIOLI – As.So.Di.Pro. Presidente Nazionale;