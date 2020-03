Anche ad Asti rallenta il contagio, Rasero: “Ma non basta”

Anche sul nostro territorio il contagio sta rallentando. Si desume questo dai dati forniti dal sindaco Maurizio Rasero nel consueto punto della situazione serale.

“Siamo passate a un tempo di raddoppio da 2,2 giorni a 5,7 giorni – ha detto il sindaco – è un buon risultato ma non basta. Il numero di positivi ad Asti è salito da 151 del 20 di marzo a 269 di oggi.”

Il sindaco si è poi concentrato sul progetto “Il Piemonte fa da solo”: “La Regione sta infatti cercando di procurarsi sia i dispositivi di protezione individuale sia i reagenti per i tamponi. Questo grazie alla collaborazione delle nostre fabbriche e dei nostri imprenditori e anche grazie all’impegno delle nostre università”

Non manca neanche la classica storiella della sera: questa sera incentrata sulla spirale positiva che può prendere il via da un piccolo gesto come il pagare un piccolo debito: “Se il denaro circola nell’economia locale la nostra crisi finirà prima e la fiducia di tutte le persone aumenterà” ha concluso il sindaco.