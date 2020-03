Anche ad Alba videoconferenze e nuove tecnologie per lavorare in tempo di epidemia

Evitare gli spostamenti a causa dell’emergenza epidemiologica in atto, attenendosi a quanto stabilito dalle disposizioni emanata dal ministro della Salute, d’intesa con il presidente della Regione Piemonte. Così la Provincia di Cuneo si attrezza e continua a lavorare regolarmente incontrando i partner italiani e francesi coinvolti nei progetti transfrontalieri Interreg in videoconferenza, come è accaduto nei giorni scorsi nella sede provinciale di Cuneo.

Per fare il punto sull’andamento dei due progetti del Piter “Pays-Sages”, di cui la Provincia è capofila, è stato organizzato un confronto telematico “smart” per definire nei dettagli il Piano di coordinamento e di comunicazione dei progetti del Piter e del progetto singolo “Pays-Aimables” sulla messa in valore del “turismo di paesaggio”. Tra i punti all’ordine del giorno le modalità di comunicazione e la verifica delle attività e delle tempistiche progettuali transfrontaliere.

Al collegamento in video conferenza hanno partecipato, oltre ai tecnici e funzionari della Provincia di Cuneo, i partner Nice-Métropole, Chambre de Commerce ed Industrie, Chambre des Métiers e Carf da Nizza, oltre alla Camera di Commercio delle Riviere Liguri da Imperia, Ente Turismo Langhe Monferrato Roero da Alba e Camera di Commercio Industria e Agricoltura di Cuneo.

[Fonte articolo e foto: Cuneo24.it; QUI il link all’articolo]