All’Asl di Asti garantiti solo visite ed esami urgenti

L’Asl di Asti sta adottando misure atte a poter rispondere ad un eventuale maggiore necessità di ricovero e presa in carico di pazienti positivi al CoVID-19.

Da domani 06/03/2020, in base alle disposizioni regionali urgenti in ambito ospedaliero per la gestione dell’emergenza epidemiologica CoVID-19, sarà bloccata l’erogazione delle prestazioni ambulatoriali (visite e prestazioni diagnostiche) di classe D e P, garantendo unicamente quelle di classe U e B.

Di seguito le classi di priorità,

U (urgente) = da eseguire nel più breve tempo possibile e, comunque, entro 72 ore

B (breve) = da eseguire entro 10 giorni

D (differibile)= da eseguire entro 30 giorni per le visite o 60 giorni per gli accertamenti diagnostici

P (programmabile)

Inoltre, sempre da domani, sarà sospesa tutta l’attività chirurgica ordinaria e di ogni intervento sanitario che implichi l’utilizzo delle sale operatorie, fatta eccezione per gli interventi chirurgici urgenti, quelli salvavita e quelli di tipo oncologico.