Alberto Cirio e Marco Gabusi: “Il decreto non è ancora firmato, stiamo lavorando per formulare le osservazioni al Governo”

Un attimo prima che scoccasse la mezzanotte è intervenuto anche il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, sulla notizia trapelata in serata del nuovo decreto del Governo che poneva pesanti limitazioni agli spostamenti nella province di Asti e Alessandria.

Con un post sulla propria pagina facebook il governatore del Piemonte ha spiegata di essere “al lavoro per formulare le osservazioni sulle nuove misure di contenimento proposte oggi dal Governo. Si tratta di un decreto urgente predisposto dal Presidente del Consiglio Conte che verrà firmato domani (domenica 8 marzo ndr) e che stiamo cercando di capire e approfondire al meglio.

Dovrò trasmettere il nostro parere in nottata. Quindi in questo momento massima concentrazione per gli interessi del Piemonte e dei Piemontesi. Domani (domenica 8 marzo) vi aggiornerò nel dettaglio.”

Anche l’assessore regionale Marco Gabusi, già sindaco di Canelli, con un post e un video su facebook ha voluto fare chiarezza sulla situazione decreto precisando che “Attualmente nessun decreto è stato firmato. È necessario da parte di tutti noi mantenere la calma.

Rispettiamo tutti le indicazioni e norme per evitare l’aumento del contagio! Siamo al lavoro in questo momento così delicato con massima concentrazione per gli interessi del Piemonte e dei Piemontesi. Domani vi aggiorneremo nel dettaglio. Questo è un momento in cui nessuno può permettersi di non fare attenzione!! La vita dei nostra e dei nostri affetti è anche nelle nostre mani!”