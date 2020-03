Alba: pubblicato sul sito del Comune l’elenco delle attività alimentari che effettuano consegne a domicilio

Data la situazione di emergenza dovuta al Coronavirus, molte sono le attività albesi che hanno attivato e implementato la consegna a domicilio.

L’amministrazione comunale ha avviato un censimento delle attività alimentari che effettuano consegne di prodotti a domicilio, in collaborazione con l’Associazione Commercianti Albesi che ha messo a disposizione l’elenco dei propri soci che forniscono tale servizio.

Qualora altri esercenti del settore alimentare non presenti nella lista volessero segnalare i servizi proposti, possono inviare i dettagli alla mail:

alba@comune.alba.cn.it, per consentire al comune di redigere un elenco completo.

“Stare a casa e spostarsi il meno possibile è fondamentale per arginare il contagio – commenta il Sindaco Carlo Bo – e i servizi a domicilio rappresentano uno strumento in più a favore dei cittadini. Le attività albesi dimostrano ancora una volta una grande duttilità e capacità di adeguarsi alle situazioni anche nei momenti difficili.”

L’elenco completo è pubblicato sul sito del comune di Alba www.comune.alba.cn.it, nella sezione dedicata all’emergenza Coronavirus, e viene costantemente aggiornato.