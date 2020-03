Alba: proseguono i controlli delle forze dell’ordine

A seguito dell’entrata in vigore del D.P.C.M. dello scorso 11 marzo, in città è stata istituita da parte delle forze dell’ordine un’azione di presidio del territorio che ha portato a centinaia di controlli, alcuni dei quali sono sfociati in segnalazioni alle autorità competenti.

Il Comune di Alba informa che proseguiranno gli accertamenti volti a verificare il rispetto degli obblighi di chiusura delle attività, nonché le comprovate esigenze dei singoli individui per l’uscita dal proprio domicilio.

“I controlli non hanno alcuna volontà punitiva – dichiara il Sindaco Carlo Bo – ma si rendono necessari per raggiungere l’obiettivo che si è prefisso il Decreto, cioè limitare gli spostamenti per contenere il diffondersi del contagio.”