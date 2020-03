Alba: proroga validità della carta d’identità

Al fine di agevolare i cittadini al rispetto della precedente legislazione d’urgenza, la quale prevede la possibilità di lasciare la propria abitazione solo per motivi realmente indifferibili, il D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 (meglio noto col nome “Cura Italia”) dispone che “La validità ad ogni effetto dei documenti di riconoscimento e di identità […] rilasciati da amministrazioni pubbliche, scaduti o in scadenza successivamente alla data di entrata in vigore del decreto (17 marzo 2020), è prorogata al 31/08/2020”.

Si specifica, tuttavia, che “la validità ai fini dell’espatrio resta limitata alla data di scadenza indicata nel documento”.

Alla luce di tali provvedimenti del legislatore, e secondo il principio di tutela reciproca, si invita la cittadinanza a collaborare richiedendo una nuova carta d’identità solo di fronte a reale ed indifferibile bisogno.

Per ulteriori informazioni: Ufficio Anagrafe del Comune di Alba 0173 292217