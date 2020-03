Alba: modifiche temporanee alla viabilità per il cantiere del nuovo scolmatore

Prosegue nel quartiere Moretta la realizzazione della nuova canalizzazione di scarico delle acque piovane di corso Cortemilia – via De Gasperi.

Dalle ore 08.30 di lunedì 23 marzo 2020 fino al termine dei lavori, è istituito il senso unico alternato in corso Cortemilia, nel tratto compreso tra via A. De Gasperi e strada Occhetti. Il traffico sarà regolato da movieri o da impianto semaforico.

Contestualmente verrà sospesa la fermata del bus in corrispondenza del cantiere.

Ordinanza n. 59 / 2020 Ripartizione Opere Pubbliche